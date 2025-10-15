Путин утвердил концепцию миграционной политики на ближайшие годы

В России утвердили концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Утвердить прилагаемую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы», — сказано в документе.

Согласно указу, правительству РФ поручено до конца текущего года утвердить план мероприятий по реализации концепции. Кроме того, кабмин будет осуществлять контроль за реализацией концепции и обеспечивать ее своевременную корректировку.

Как отмечается в документе, результатом политики должно стать снижение числа нелегалов в стране и уровня преступности среди иностранцев, в том числе несовершеннолетних. Также концепция предусматривает своим итогом снижение доли мигрантов, которые незаконно работают в РФ.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятии более 20 законов в сфере миграционной политики с 2024 года.

По его словам, всего нижняя палата парламента приняла 21 федеральный закон в области миграционной политики, 17 из которых инициировали депутаты. Помимо этого, была создана система, позволяющая препятствовать нелегальной миграции.

Ранее Путин призвал власти РФ не делать вид, что проблем в сфере миграции не существует.