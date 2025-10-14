Глава КГБ Белоруссии заявил, что Минск может положить конец украинскому кризису

Глава КГБ Белоруссии Тертель: Минск может помочь в поиске консенсуса по Украине

Белоруссия могла бы помочь в поиске консенсуса для разрешения российско-украинского конфликта. Об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, передает агентство БелТА.

«Позиция Республики Беларусь, нашего президента в том, что мы можем внести свой вклад. Мы - те, кто понимает и российскую сторону, и украинскую сторону», — сказал он.

По словам Тертеля, президент Белоруссии Александр Лукашенко со всеми общается и понимает положение дел в сложившемся кризисе. Глава белорусского КГБ отметил, что Минск мог бы поспособствовать сторонам конфликта в поиске консенсуса.

Руководитель ведомства добавил, что Белоруссия, будучи союзником России, находится в активном диалоге с США, а также имеет близкие отношения с Украиной. С этой точки зрения, участие Минска в процессе урегулирования кажется необходимым, заключил Тертель.

14 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что если конфликт не будет остановлен сейчас, то украинское независимое суверенное государство исчезнет.

Ранее Лукашенко оценил отношения Белоруссии и США.