Лукашенко оценил отношения Белоруссии и США

Лукашенко: Минск готов заключить большую сделку с США при учете своих интересов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов заключить большую сделку с США в плане нормализации отношений. Его слова приводит агентство БелТА.

«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Любят они эти большие сделки. <...> Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования», — сказал глава республики.

Лукашенко отметил, что в данном вопросе необходимо учесть интересы Белоруссии.

В сентябре Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций.

В июне Лукашенко подписал помилование для 14 заключенных, среди которых оказался супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей. Данное решение было принято в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа, отмечала пресс-секретарь белорусского лидера.

Ранее представитель Трампа назвал условие для нормализации отношений США и Белоруссии.

