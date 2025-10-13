Нетаньяху не сможет принять участие в «саммите мира»

Нетаньяху сообщил Трампу, что не сможет поучаствовать в «саммите мира» в Египте

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что не сможет принять участие в «саммите мира» в связи с началом 13 октября праздника Симхат Тора. Об этом сообщили в пресс-службе премьера.

«Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за приглашение, но сообщил, что не сможет присутствовать из-за приближения праздника», — говорится в сообщении.

Саммит запланирован на 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

9 октября президент США сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

13 октября Трамп объявил, что конфликт в секторе Газа завершился.

Ранее Трамп сообщил, что ХАМАС согласился выполнить план разоружения.