Израиль и Египет предложили дать Нобелевскую премию мира Трампу

Нетаньяху и ас-Сиси призвали дать Нобелевскую премию мира Трампу
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично поддержал кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в соцсети X.

«Вручите Нобелевскую премию мира Дональду Трампу, он заслужил», — написал политик.

Эту идею также поддержал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в телефонном разговоре с Трампом отметил его заслуги в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета Daily News Egypt.

Имя нового лауреата Нобелевской премии мира станет известно в пятницу.

Накануне Трамп заявил, что за время своего второго президентского срока ему удалось урегулировать восемь крупных международных конфликтов. Политик отметил, что следующим конфликтом, который он решит, будет украинский. Однако, по мнению ряда американских СМИ, роль Трампа в некоторых из этих урегулирований была не столь велика, а некоторые «разрешенные» конфликты могут возобновиться.

Ранее Мальта выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира.

