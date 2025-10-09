Президент Финляндии прибыл на встречу с Трампом

Президент Финляндии Стубб прибыл на встречу с Трампом в Белый дом

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл на встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил Белый дом в соцсети Х.

«Президент Дональд Трамп приветствует президента Финляндии Александра Стубба в Белом доме», — говорится в сообщении.

Белый дом показал видео, на котором американский лидер приветствовал Стубба при выходе из машины рукопожатием на протяжении нескольких секунд, а затем обменялся с ним несколькими репликами.

Оба политика прошли в здание Белого дома, не отвечая на вопросы журналистов.

До этого финский лидер сообщил, что на переговорах с Трампом подпишет меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ледоколов.

Договор закладывает основу для коммерческих соглашений между Береговой охраной США и финскими компаниями, с которыми администрация США ведет прямые переговоры. Первый ледокол будет поставлен к 2028 году. Общая стоимость сделки составит около $6,1 млрд. В общей сложности это будет касаться 11 ледоколов.

Ранее сообщалось, что верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США.