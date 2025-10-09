На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушилин передал грузинским парламентариям список наемников на Украине

Пушилин передал парламентариям из Грузии список наемников в рядах ГУР Украины
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе встречи с парламентариями из Грузии передал им список граждан страны, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, встреча состоялась в Донецке. В ней приняли участие представители партий «Грузинская мечта» и «Солидарность во имя мира», а также основатель телеканала «Сезони ТВ».

Во время беседы Пушилин рассказал, что некоторые граждане Грузии еще в 2014 году «пошли по пути поддержки украинского режима и государственного переворота». По его словам, есть грузины, которые и сейчас служат в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины и совершают военные преступления.

«Поэтому я хотел бы передать список, информация у нас вся есть. Посмотрите, что, исходя из законодательства Республики Грузия, возможно изменить», — сказал глава ДНР.

В свою очередь, международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия обратил внимание, что есть грузины с российским гражданством, которые выступают на стороне РФ и Донбасса.

«Хотелось бы, чтобы в российских СМИ о них говорили чаще, но, конечно, не забывая об этих людях (наемниках Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»)», — добавил он.

Журналисты отметили, что также участники встречи обсудили ряд иных вопросов. В частности, возможность развития отношений ДНР и Грузии в культурной и социальной сферах.

Ранее суд в РФ приговорил грузинского наемника к 14 годам лишения свободы за участие в сражениях на стороне Украины.

