Российский суд приговорил грузинского наемника ВСУ к 14 годам колонии

СК РФ

Гражданина Грузии Михаила Поладашвили заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года Поладашвили вступил в украинское вооруженное формирование в качестве наемника и участвовал в боевых действиях против силовых структур Донецкой Народной Республики и военнослужащих российской армии.

Суд признал доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, достаточными для вынесения приговора по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

В отношении Поладашвили заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Наказание он должен отбывать в исправительной колонии строгого режима. Его объявили в международный розыск.

На днях Второй западный окружной военный суд заочно приговорил наемника из США Майкла Джонса, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ, к 24 годам лишения свободы.

Ранее наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили к шести годам колонии.

