В Госдуме заявили о стремлении Зеленского к войне, а не к миру

Депутат Швыткин: Зеленский хочет не допустить мира, говоря о новых терактах в РФ
Valentyn Ogirenko/Reuters

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о подготовке новых операций против России стоит оценивать как стремление Киева не допустить мира и увеличить напряженность между сторонами конфликта. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«В Киеве неоднократно говорили, что они готовы к заключению мирного договора и обвиняли Россию в желании продолжать военные действия. Однако обещания Зеленского подготовить новые операции против РФ не предполагают готовность заключить мирное соглашение. Именно Киев хочет продолжить боевые действия и делает все для этого», — сказал депутат.

Он призвал россиян не бояться подобных провокационных заявлений со стороны Киева, так как Москва «готова к любому развитию событий».

«Мы готовы к любому сценарию, будь то проведение разведывательно-диверсионных мероприятий со стороны противника, либо попытки вторжения на территорию нашей страны. Вооруженные силы РФ находятся в повышенной боевой готовности и смогут отреагировать должным образом на любые провокации», — заключил Швыткин.

8 октября президент Украины провел встречу с руководителем СБУ Василием Малюком, после чего анонсировал новые операции против России «с целью уменьшения военного потенциала противника».

Ранее МИД России рассказал о последствиях поставок Tomahawk на Украину.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
