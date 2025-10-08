В МИД назвали неприемлемым сохранение обязательств РФ по соглашению о плутонии

Рябков: сохранение обязательств РФ по соглашению с США по плутонию неприемлемо

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что сохранение обязательств РФ по соглашению с США по утилизации Плутония более неприемлемо. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, в настоящее время естественным образом напрашивается завершение процесса прекращения сотрудничества с США в рамках соглашения даже с формальной точки зрения.

«Сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом данного соглашения, неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения», — сказал Рябков.

6 октября агентство ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме сообщало, что Россия может денонсировать соглашение с Соединенными Штатами об утилизации плутония. Соответствующий вопрос нижняя палата российского парламента должна рассмотреть на текущей неделе.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, выход Москвы из соглашения станет чистой формальностью, так как действие договора приостановлено с 2016 года.

Ранее Россия вышла из Европейской конвенции против пыток.