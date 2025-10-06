Россия может выйти из соглашения с США об утилизации плутония

ТАСС: ГД рассмотрит вопрос о денонсации договора с США об утилизации плутония

Россия может денонсировать соглашение с Соединенными Штатами об утилизации плутония; соответствующий вопрос Госдума должна рассмотреть на текущей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате российского парламента.

«8 октября рассмотрят — о денонсации соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему», — говорится в сообщении.

Проект о денонсации был ранее утвержден правительством РФ. По словам председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, выход Москвы из соглашения станет чистой формальностью, так как действие договора приостановлено с 2016 года.

Эксперт отметил, что решение о денонсации связано с введением Соединенными Штатами санкций против РФ, а главным образом — с намерением Вашингтона изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на то согласия российской стороны.

Ранее Россия вышла из Европейской конвенции против пыток.