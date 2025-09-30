Россия вышла из Европейской конвенции против пыток

Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции против пыток

Президент РФ Владимир Путин утвердил выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Соответствующий федеральный закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Подписанный Путиным документ денонсирует Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней. Россия присоединилась к ним в феврале 1996 года.

24 сентября Совет Федерации одобрил закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. В ходе заседания комитет Совфеда по международным делам в заключении отметил, что выход страны из конвенции «не повлияет на уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток».

Законопроект о денонсации документа российский президент 8 сентября внес в нижнюю палату парламента. Конвенция оставалась одним из немногих международных договоров, связанных с Советом Европы, который Россия не денонсировала.

Проект закона был принят Госдумой 17 сентября.

Ранее в Госдуме заявили, что в России действуют европейские нормы по правам человека.