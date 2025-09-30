На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия вышла из Европейской конвенции против пыток

Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции против пыток
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин утвердил выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Соответствующий федеральный закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Подписанный Путиным документ денонсирует Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней. Россия присоединилась к ним в феврале 1996 года.

24 сентября Совет Федерации одобрил закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. В ходе заседания комитет Совфеда по международным делам в заключении отметил, что выход страны из конвенции «не повлияет на уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток».

Законопроект о денонсации документа российский президент 8 сентября внес в нижнюю палату парламента. Конвенция оставалась одним из немногих международных договоров, связанных с Советом Европы, который Россия не денонсировала.

Проект закона был принят Госдумой 17 сентября.

Ранее в Госдуме заявили, что в России действуют европейские нормы по правам человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами