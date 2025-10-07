На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые необычные подарки Путину ко дню рождения

Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в разные годы в качестве подарков на день рождения получал хрустального крокодила, сборник анекдотов про самого себя, эротический календарь и другие необычные вещи. Список в своем Telegram-канале привел журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Так, в 2008 году Путину подарили уссурийского тигренка по имени Маша. Животное некоторое время жила в резиденции в Ново-Огарево, однако позже отправилась в зоопарк Геленджика.

«В 2010 году студентки факультета журналистики МГУ сделали для главы правительства эротический календарь на 2011 год, на каждой странице — фото девушки в белье и обращение к Путину: «Всем бы такого мужчину», «Леса потушили, а я всё ещё горю», «Вы — мой премьер» и прочее», — рассказал Юнашев.

В 2017 году бывший премьер Италии Сильвио Берлускони подарил президенту России пододеяльник с их изображением на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. В том же году российский лидер получил от главы Туркменистана Алабая по кличке Верный.

«Самым тяжелым подарком», по словам Юнашева, стал трактор «Беларус», подаренный Александром Лукашенко в 2022 году.

7 октября президенту РФ исполнилось 73 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в эту проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Ранее лидеры Китая и КНДР «нестандартно» поздравили Путина с днем рождения.

