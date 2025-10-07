В Кремле раскрыли, как Путин провел свой день рождения

Песков заявил, что Путин провел свой день рождения в родном Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин свой день рождения провел в родном Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в первой половине дня глава государства совершил визит в Петропавловский собор, расположенный в Петропавловской крепости Петербурга. Российского лидера сопровождали министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск.

Как заявил представитель Кремля, в течение дня Путин провел совещание, во время которого начальник Генерального штаба Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили президенту в деталях об оперативной обстановке на фронтах.

До этого Песков сообщал, что глава государства в день своего рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

7 октября Путин отмечает 73-летие.

Ранее Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск.