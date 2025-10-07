На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле раскрыли, как Путин провел свой день рождения

Песков заявил, что Путин провел свой день рождения в родном Санкт-Петербурге
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин свой день рождения провел в родном Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в первой половине дня глава государства совершил визит в Петропавловский собор, расположенный в Петропавловской крепости Петербурга. Российского лидера сопровождали министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск.

Как заявил представитель Кремля, в течение дня Путин провел совещание, во время которого начальник Генерального штаба Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили президенту в деталях об оперативной обстановке на фронтах.

До этого Песков сообщал, что глава государства в день своего рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

7 октября Путин отмечает 73-летие.

Ранее Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами