Зеленского упрекнули за неблагодарность к европейской стране

Iltalehti: Зеленский намерено не упомянул о помощи Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский, выражая благодарность странам, которые поставляют республике оружие, сознательно не упомянул Финляндию. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

Автор предположил, что украинский лидер не стал упоминать о помощи Финляндии из-за того, что летом этого года она отказалась от инициативы президента США Дональда Трампа по поддержке Украины.

Еще в августе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен пояснял, что его страна отказывается от пакета военной помощи, поскольку деньги, выделяемые на поддержку Украины, привязаны к закупкам у отечественной оборонной промышленности.

Хяккянен заявил, что Финляндия уделяет особое внимание мероприятиям, которые помогают как Украине, так и финскому бизнесу, одновременно усиливая оборонную промышленность и оборонный потенциал страны.

6 октября Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Нидерланды, ФРГ, Канаду, Швецию, Данию, Норвегию, Латвию, Литву, Эстонию, Бельгию, Исландию и Люксембург за помощь и поставки вооружений Киеву.

