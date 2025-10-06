На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Грузии пригрозил участникам акций в Тбилиси «системными шагами»

Кобахидзе: власти будут считать митинги в Тбилиси продолжением беспорядков
Nadja Wohlleben/Reuters

Грузинские власти будут считать последующие уличные акции в Тбилиси продолжением беспорядков и предпримут против участников митингов «системные шаги». Об этом в интервью телекомпании «Рустави 2» заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«То, что происходит на проспекте Руставели, вчера, сегодня, завтра — это все продолжение этих процессов, поэтому все должны сделать выводы <...> Пускай дождутся наших системных шагов», — пригрозил глава грузинского правительства.

По его словам, власти намерены придерживаться политики нулевой солидарности с участниками беспорядков.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди, а протестующие пытались штурмовать президентский дворец. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию

По словам Кобахидзе, случившееся является пятой попыткой госпереворота в стране за последние четыре года.

Ранее премьер Грузии заявил о готовности Зурабишвили занять пост президента после переворота.

