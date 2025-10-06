Власти американского штата подали в суд на администрацию Трампа

Власти штата Иллинойс подали в федеральный суд иск против администрации президента США Дональда Трампа с требованием остановить развертывание сил Нацгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

«Истцы просят суд немедленно остановить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию подразделений Национальной гвардии США, включая части Иллинойса и Техаса», — говорится в документе.

В октябре президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов национальной гвардии в штат Иллинойс.

В конце сентября сообщалось, что в Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.

Ранее миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен.