В Госдуме предсказали рост российской экономики в октябре

Будущее экономики России в октябре 2025 года выглядит умеренно позитивным. Об этом в интервью Life.ru заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (на фото).

«Прогноз на октябрь выглядит умеренно позитивным. По ВВП можно ожидать небольшой рост к прошлому году — в пределах половины процента», — заявил он.

По словам депутата, индекс Мосбиржи, после сентябрьских качелей, скорее всего, будет держаться в коридоре 2550–2850 пунктов с возможностью постепенного подъема из-за интереса к долговым бумагам и акциям компаний с дивидендами.

Говырин добавил, что валютные курсы будут колебаться, однако значительного влияния на повседневную жизнь они не окажут. По его словам, решающее значение будут иметь зарплаты, занятость и цены на внутреннем рынке.

Парламентарий подчеркнул, что октябрь обещает пройти спокойно, без сложностей.

До этого заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что экономический рост в России в 2025 году продолжается. Он отметил, что темпы роста в текущем году более сдержанные, чем в предыдущие два года.

Ранее Силуанов заявил о необходимости повышения производительности труда.