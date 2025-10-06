Силуанов заявил о необходимости повышения производительности труда

Достижение высоких результатов экономики невозможно без повышения производительности труда. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления в Совете Федерации, трансляция велась в Telegram-канале.

По его словам, правительство РФ обратит внимание на данный аспект.

«Особо хотелось бы подчеркнуть, что достижение высоких результатов экономического развития невозможно без повышения эффективности расходов, повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции», — заявил Силуанов.

На заседании СФ рассматривался проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Силуанов отметил, что дополнительные поступления в российский бюджет от повышения налогов в 2026 году составят 2,3 трлн рублей.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2% и составит 22%. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

