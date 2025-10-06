В Центробанке РФ отметили рост российской экономики

Экономический рост в России в 2025 году продолжается. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«После очень значительного увеличения спроса в предыдущие два года, в 2023-2024 годах, темп роста этого года более сдержанный. Это необходимо для того, чтобы производственные возможности смогли догнать убежавший вперед за предыдущие годы спрос», — сказал он.

18 сентября министр финансов России Антон Силуанов сказал, что период планового охлаждения экономики России нужно пройти плавно — не переборщить, но и не недоработать. Он подтвердил, что в данный момент Российская Федерация находится в периоде планового охлаждения экономики.

Президент России Владимир Путин заявлял, что нужно очень тонко пройти это время, с тем чтобы не переохладить ситуацию, а также решить вопрос снижения инфляции, роста настоящих доходов граждан, с тем чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены, напомнил Силуанов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала об отсутствии рецессии в экономике РФ.