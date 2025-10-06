Задуманная Великобританией провокация на море имеет цель не только ответить на успехи российской специальной военной операции на Украине, но и дискредитировать Китай. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что Лондон планирует снабдить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подводным снаряжением китайского производства.

Изъятое в ходе фальшивого расследования оборудование предполагается выставить в качестве неопровержимого доказательства поддержки Китаем «так называемой вооруженной агрессии России против Украины», говорится в сообщении СВР.

До этого глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что склонность к обману является устойчивой чертой большинства западных политиков. В качестве одного из примеров он привел Минские соглашения, когда лидеры Франции и Германии выступили гарантами этих соглашений, а на самом деле знали, что они не могут быть выполнены.

Ранее в украинской разведке обвинили Китай в предоставлении РФ данных для ракетных ударов.