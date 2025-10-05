На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ осудили нанесенный США удар по судну вблизи Венесуэлы

МИД: Россия осуждает удар США 3 октября по судну вблизи границы Венесуэлы
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров осудил удар, нанесенный вооруженными силами США 3 октября по гражданскому судну в международных водах недалеко от Венесуэлы. Соответствующее заявление прозвучало в телефонном разговоре с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем, сообщили в МИД РФ.

«Россия решительно осуждает нанесенный вооруженными силами США 3 октября новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы», — приводит пресс-служба ведомства слова Лаврова.

Оба министра выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в Карибском море, вызванной действиями Вашингтона, и потенциально опасными последствиями для всего региона.

Российская сторона подтвердила свою неизменную поддержку и солидарность с правительством и народом Венесуэлы в сложившейся ситуации.

3 октября, по распоряжению президента Дональда Трампа, США нанесли удар по судну, находившемуся в международных водах неподалеку от берегов Венесуэлы. Предположительно, оно принадлежало наркоторговцам.

Ранее Трамп ушел от ответа по поводу применения военной силы против Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами