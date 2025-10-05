В МИД РФ осудили нанесенный США удар по судну вблизи Венесуэлы

Глава МИД России Сергей Лавров осудил удар, нанесенный вооруженными силами США 3 октября по гражданскому судну в международных водах недалеко от Венесуэлы. Соответствующее заявление прозвучало в телефонном разговоре с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем, сообщили в МИД РФ.

«Россия решительно осуждает нанесенный вооруженными силами США 3 октября новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы», — приводит пресс-служба ведомства слова Лаврова.

Оба министра выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в Карибском море, вызванной действиями Вашингтона, и потенциально опасными последствиями для всего региона.

Российская сторона подтвердила свою неизменную поддержку и солидарность с правительством и народом Венесуэлы в сложившейся ситуации.

3 октября, по распоряжению президента Дональда Трампа, США нанесли удар по судну, находившемуся в международных водах неподалеку от берегов Венесуэлы. Предположительно, оно принадлежало наркоторговцам.

Ранее Трамп ушел от ответа по поводу применения военной силы против Венесуэлы.