В МИД Турции прокомментировали план Трампа по урегулированию в секторе Газа

Фидан: Турция не исключают вероятность саботажа Израилем плана Трампа по Газе

Турция не исключает вероятности саботажа премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, передает ТАСС.

«Вероятность саботажа всегда существует. США необходимо проявить серьезность и решимость», — сказал он.

29 сентября Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее Трамп дал ХАМАС три дня на принятие его мирного плана.