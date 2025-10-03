На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом допускает, что конгресс может прекратить шатдаун 3 октября

Левитт: Белый дом допускает прекращение конгрессом США шатдауна 3 октября
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает возможность принятия конгрессом США в пятницу, 3 октября, резолюции о продолжении финансирования правительства, с прекращением шатдауна. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По ее словам, в пятницу в сенате состоится очередное голосование по вопросу работы правительства.

«Возможно, если демократы примут правильное решение, эта приостановка работы правительства прекратится», — сообщила представитель Белого дома.

По словам Левитт, американский лидер лично просит членов демократической партии отдать свои голоса за резолюцию о продолжении финансирования.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о возможных последствиях шатдауна в США.

Второй срок Трампа
