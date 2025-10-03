Эксперт объяснил, почему в ЕС недовольны планом фон дер Ляйен о «стене дронов»

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» объяснил, почему европейские страны сопротивляются планам главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен возвести «стену дронов».

Во-первых, во многих европейских столицах начали относиться к председателю ЕК с раздражением, поскольку «она возомнила себя неким фельдмаршалом Старого Света, в то время как ей не подчиняются ни НАТО, ни армии членов Европейского союза», отметил эксперт.

Вторая причина, по его словам, — финансовая. Стена будет стоить миллионы евро.

«Наконец, в некоторых государствах ЕС нарастает возмущение тем, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия пытаются втянуть объединение в войну с ядерной державой — Россией. На юге Европы, в отличие от севера континента, устали от конфликта на Украине», — добавил Рар.

Как пишет американская газета Politico, план фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» на востоке Европы для противодействия России «разбивается о реалии» внутри самого ЕС.

По информации издания, для стран Балтии и Польши проект «стены дронов» звучит как разумный ответ на «растущую угрозу». Однако государства, расположенные дальше от России, подвергают эту идею сомнению, беспокоясь о ее осуществимости и стоимости.

Ранее в Польше заявили о нежелании разрывать дипотношения с Россией.