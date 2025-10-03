СМИ сообщили о радикальном изменении отношения к РФ в окружении Трампа

Окружение президента США Дональда Трампа радикально изменило свою позицию в отношении РФ. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, хозяин Белого дома по-прежнему выступает против использования средств американских налогоплательщиков для поддержки Украины. Он считает, что это бремя должны нести другие страны — члены НАТО.

Но, несмотря на это, Трамп уже поручил военнослужащим начать подготовку к передаче Киеву дополнительных разведывательных данных. Речь идет об информации, которая может пригодиться украинским войскам для нанесения ударов по энергетическим объектам в РФ.

2 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News отказалась подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что США якобы готовы предоставить Украине разведданные для ударов по целям на территории РФ. Она заявила, что вопросы на эту тему связаны с засекреченной разведывательной информацией и отвечать на них на публике было бы «безответственно».

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о готовности США делиться с Украиной разведданными.