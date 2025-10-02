На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа в сентябре побила рекорд по импорту СПГ

Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Европа в сентябре зафиксировала рекордный объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) для этого месяца за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

С апреля, когда начался летний сезон закупок, страны ЕС приобрели около 70 млрд кубометров СПГ, что также стало максимальным показателем за аналогичный период.

По итогам сентября в газотранспортную систему ЕС поступило около 11,4 млрд кубометров СПГ с европейских терминалов. Этот показатель превысил уровень августа на 18% и оказался на 44% выше, чем в сентябре прошлого года.

За девять месяцев объем поставок СПГ в Европу превысил 104 млрд кубометров — это на 26% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В конце июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30 до 15%.

Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о сделке США и ЕС по газу.

