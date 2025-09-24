В Кремле высказались о сделке США и ЕС по газу

Многие страны Европейского союза (ЕС) согласились на закупки сжиженного природного газа (СПГ) США по высоким ценам. Об этом в интервью радио РБК заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Многие европейские страны пошли на закупки сжиженного газа по повышенным ценам. Это легло дополнительным бременем на их бюджет, это легло, в свою очередь, бременем на карманы их налогоплательщиков», — сказал он.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

