В Румынии засомневались в необходимости особого статуса для Украины

Президент Румынии Дан: украинский агросектор не соответствует стандартам ЕС
Gleb Garanich/Reuters

Сельскохозяйственный сектор Украины не соответствует стандартам Евросоюза (ЕС) и может дестабилизировать существующие механизмы. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в интервью телеканалу Euronews.

«На Украине значительный сельскохозяйственный сектор, который дестабилизирует существующие механизмы», — заявил румынский лидер.

По словам Дана, в ЕС обсуждают, следует ли предоставлять Украине особый статус для того, чтобы страна могла продолжать экспортировать продукцию в неевропейские страны.

1 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрии предстоит «бой в клетке» в связи с противоречиями вокруг вступления Украины в Европейский союз, которое европейские лидеры намерены обсудить в ходе грядущего саммита в Копенгагене.

Ранее Орбан предупредил о войне в Европе в случае вступления Украины в ЕС.

