Орбан ожидает «бой в клетке» на саммите ЕС из-за противоречий по членству Украины

Орбан: вопрос о вступлении Украины в ЕС приведет к бою в клетке на саммите в Дании
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Венгрии предстоит «бой в клетке» в связи с противоречиями вокруг вступления Украины в Европейский союз (ЕС), которое европейские лидеры намерены обсудить в ходе грядущего саммита в Копенгагене. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова привел представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X.

«Впереди опасный саммит ЕС. Это будет бой в клетке», — сказал он.

Венгерский премьер раскритиковал высказывания польского коллеги Дональда Туска и председателя Евросовета Антониу Кошты о том, что украинский конфликт якобы является войной всей Европы и коллективного Запада. Он также напомнил о призыве шведского коллеги Ульфа Кристерссона усилить давление на Будапешт для ускорения процесса принятия Украины в состав Евросоюза. По его словам, риторика европейских лидеров демонстрирует «зловещие признаки».

Кроме того, Орбан в очередной раз подтвердил, что деньги венгерских налогоплательщиков не будут отправлены на Украину до тех пор, пока власть в Венгрии находится в руках национального правительства. Он подчеркнул, что Венгрия не признает войну «по соседству» как свою войну.

В конце августа агентство Bloomberg писало, что в ЕС изучили возможные правовые ходы для использования принципа большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока. Отмечалось, что изменение принципа голосования позволит принимать «быстрые и более решительные действия» и не даст отдельным странам ЕС блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что новый план бюджета ЕС служит интересам Киева.

Новости Украины
