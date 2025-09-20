Кадыров рассказал о своем визите в одно из древнейших в Чечне сел

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что посетил одно из древнейших в регионе сел — Харкарой.

По его словам, до недавних пор он не знал, что в этом населенном пункте есть следы древнего поселения.

Глава республики отметил, что Харкарой поражает красотой и величием, — там узкие горные ущелья плавно переходят в широкие хребты, а люди бережно хранят и передают следующим поколениям историю местности. О достопримечательностях населенного пункта чиновнику подробно рассказал местный житель.

Кадыров добавил, что до 1944-го года в Харкарое находилось более 50 домовладений, село насчитывало около 700 человек.

19 сентября Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что был не против, когда его старшая дочь Айшат Кадырова ушла из правительства республики, потому что «политика — это не совсем женское дело», «особенно в Чечне». Он отметил, что политические посты покинули и две другие дочери.

Ранее Кадыров не стал отвечать на вопрос журналиста о выборе детьми супругов.