В Госдуме раскрыли, как Европа собирается ограбить Россию

В Европейской комиссии говорят, что идея «репарационного кредита» не предполагает конфискации российских активов, однако представители ЕК намекают на гарантии безопасности бельгийскому депозитарию, в котором хранится основная масса денежных средств Москвы. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы из комитета по бюджету Сергей Чижов.



«Задайтесь вопросом: зачем депозитарию гарантии безопасности? Вроде бы его никто не собирается грабить. На самом деле, ограбить собираются Россию. В Еврокомиссии прекрасно отдают себе отчет в том, что мы будем преследовать за воровство всех политиков, которые попытаются превратить наши денежные средства в «репарационный кредит». Или в «бескупонные облигации». И в такой упаковке передать их третьей стране. Преследовать будем во всех национальных и международных судах», — заявил Чижов.

Он добавил, что справедливость находится на стороне России. Парламентарий призвал Евросоюз «перестать стесняться» и прямо называть «воровством» воровство.

«Глава литовского Центробанка господин Шимкус призвал Европу «не стесняться» и попросту забрать себе замороженные российские активы. Разумеется, мы категорически против кражи наших средств, однако кое в чем господина Шимкуса все же стоит поддержать. Евросоюзу действительно пора перестать стесняться и прямо называть «воровством» воровство», — сказал депутат.

Во вторник глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус в интервью газете Politico заявил, что победа Москвы в конфликте с Западом подорвет доверие к евро в такой же степени, как и изъятие российских активов, и поэтому Европа не должна «стесняться» и попросту конфисковать эти денежные средства.

Одновременно Politico обнародовала проект решений саммита Евросоюза, намеченного на 1 октября. По данным издания, Еврокомиссия выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации — для дальнейшей передачи Украине.

Бескупонные (дисконтные) облигации – финансовый инструмент, полезный для долгосрочных целей, требующих выплаты гарантированной суммы в далеком будущем.

