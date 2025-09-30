На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе призвали не стесняться изымать замороженные активы России

Глава ЦБ Литвы Шимкус призвал Европу не стесняться изымать российские активы
Владимир Астапкович/РИА Новости

Европа не должна стесняться конфисковать замороженные российские зарубежные активы. Об этом Politico заявил глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус.

По словам Шимкуса, победа России может подорвать доверие к евро в такой же степени, чем репутационный ущерб от изъятия российских активов за рубежом.

30 сентября та же газета Politico сообщала, что Европейская комиссия (ЕК) выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине.

Накануне представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что предложение о так называемом «репарационном кредите» Украине из замороженных активов России, которое готовит Еврокомиссия, не затрагивает сами эти средства и не предполагает их конфискацию. Он также не исключил, что предложение ЕК может включать европейские гарантии безопасности бельгийского депозитария EuroClear, где хранится основная масса средств РФ.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.

Все новости на тему:
Санкции против России
