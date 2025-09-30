В Европе призвали не стесняться изымать замороженные активы России

Европа не должна стесняться конфисковать замороженные российские зарубежные активы. Об этом Politico заявил глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус.

По словам Шимкуса, победа России может подорвать доверие к евро в такой же степени, чем репутационный ущерб от изъятия российских активов за рубежом.

30 сентября та же газета Politico сообщала, что Европейская комиссия (ЕК) выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине.

Накануне представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что предложение о так называемом «репарационном кредите» Украине из замороженных активов России, которое готовит Еврокомиссия, не затрагивает сами эти средства и не предполагает их конфискацию. Он также не исключил, что предложение ЕК может включать европейские гарантии безопасности бельгийского депозитария EuroClear, где хранится основная масса средств РФ.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.