В Госдуме заявили, что Россия «вряд ли» поддержит план Трампа по Газе

Депутат Никонов: Россия не будет серьезно поддерживать план Трампа по Газе

Россия скорее всего не поддержит план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Вячеслав Никонов. Он обратил внимание, что документ не предполагает де-факто наделение Палестины суверенитетом.

«Поскольку план вовсе не предусматривает создания Палестинского государства, вряд ли мы будем его серьезно поддерживать», — сказал Никонов.

До этого Белый дом обнародовал план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Документ, направленный на прекращение войны, предусматривает демилитаризацию анклава, освобождение заложников, масштабное восстановление инфраструктуры и создание условий для будущего мирного сосуществования.

Представляя мирный план, президент США Дональд Трамп предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Он же готов возглавить его.

Ранее в Госдуме усомнились в эффективности плана Трампа по Газе.