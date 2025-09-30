На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что Россия «вряд ли» поддержит план Трампа по Газе

Депутат Никонов: Россия не будет серьезно поддерживать план Трампа по Газе
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия скорее всего не поддержит план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Вячеслав Никонов. Он обратил внимание, что документ не предполагает де-факто наделение Палестины суверенитетом.

«Поскольку план вовсе не предусматривает создания Палестинского государства, вряд ли мы будем его серьезно поддерживать», — сказал Никонов.

До этого Белый дом обнародовал план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Документ, направленный на прекращение войны, предусматривает демилитаризацию анклава, освобождение заложников, масштабное восстановление инфраструктуры и создание условий для будущего мирного сосуществования.

Представляя мирный план, президент США Дональд Трамп предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Он же готов возглавить его.

Ранее в Госдуме усомнились в эффективности плана Трампа по Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами