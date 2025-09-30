Путин посетит конференцию «Валдай»

Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 октября посетит сессию Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Об этом сообщил СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам дипломата, главное событие заседания состоится как раз в тот день, когда приедет глава государства.

Лавров выразил уверенность в том, что предстоящая сессия станет самой насыщенной.

22-е ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению» началась в Сочи 29 сентября и продлится до 2 октября. В мероприятии примут участие 140 представителей более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, ФРГ, Китая, Малайзии, Пакистана и Южно-Африканской республики.

Главная цель конференции — поиск приемлемых решений по недопущению многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого государства и всего мира в целом.

Ранее в Кремле рассказали, как Путин оценил работу Лаврова на Генассамблее ООН.