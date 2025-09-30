На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, как Путин оценил работу Лаврова на Генассамблее ООН

Песков: Путин положительно оценил работу Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
true
true
true
close
Caitlin Ochs/Reuters

Президент России Владимир Путин позитивно оценивает работу министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Напряженнейшая работа, позитивно оценивается, результаты содержательные. Все было доложено главе государства», — сказал представитель Кремля.

Лавров за трое суток участия в неделе высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций провел около 40 встреч. 27 сентября дипломат выступил на общеполитической дискуссии ГА ООН, после — на пресс-конференции

В своем выступлении на сессии ГА ООН Лавров сделал ряд жестких заявлений в адрес Запада. Он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на европейские страны, однако любая агрессия со стороны НАТО или ЕС, по его словам, «встретит решительный ответ». Министр обвинил западные государства в милитаристской риторике и использовании санкций как инструмента давления, отметив, что дипломатию в таких условиях подменяют «попытками угодничества перед Вашингтоном».

Ранее Лавров отказался отвечать по-английски на ГА ООН и напомнил о статусе русского языка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами