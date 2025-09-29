На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Еврокомиссии рассказали, что произойдет с замороженными активами России

Уйвари: ЕК не планирует конфисковывать активы РФ для кредита Украине
Global Look Press

Предложение, которое готовит Еврокомиссия о так называемом «репарационном кредите» Украине из замороженных активов России, не затрагивает сами эти средства и не предполагает их конфискацию. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари, передает РИА Новости.

«Мы собираемся работать над решениями по предоставлению Украине репарационных кредитов на основе обездвиженных российских активов, не затрагивая эти основные российские активы, и это очень важно», — сказал Уйвари.

Он добавил, что ЕК тщательно изучает этот вопрос и вскоре выступит с предложением. Представители комиссии не смог назвать конкретные сроки.

Уйвари не исключил, что предложение ЕК по кредиту Украине под российские активы может включать гарантии от стран Европейского союза безопасности бельгийского депозитария EuroClear, где хранится основная масса замороженных суверенных средств РФ.

Газета Politico писала, что страны Европейского союза планируют в конце октября принять решение по замороженным суверенным активам России. Первое обсуждение пройдет на саммите лидеров стран ЕС в Копенгагене 1 октября.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.

