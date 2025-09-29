Политолог Мартынов: выборы в ЕС будут фальсифицировать по аналогии с Молдавией

Молдавская практика, а именно, фальсификация выборов, обыски, аресты, тысячи закрытых оппозиционных аккаунтов в интернете, запрет средств массовой информации и неугодных партий, будет распространяться на страны Европейского союза. Такое предположение в своем материале для «Российской газеты» высказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«А главным потерпевшим и пострадавшим во всей этой ситуации остается молдавский народ, которому совершенно недвусмысленно и однозначно даже не дают понять, а просто заявляют, что от самих молдаван ничего не зависит и решать по поводу будущего этой страны и по поводу прокси-правительства Молдавии будут европейцы», — написал эксперт.

По его мнению, прошедшую избирательную кампанию в Молдавии нельзя назвать ни демократичной, ни прозрачной, ни транспарентной.

Выборы в Молдавии прошли в воскресенье, 28 сентября. За право попасть в парламент боролись 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в законодательном органе 101 депутатское место.

По данным молдавского ЦИК, оппозиция, включая Патриотический блок, получила на выборах 49,84% голосов и 47 мест в парламенте. Правящая партия «Действие и солидарность» получила 50,16% голосов и 54 депутатских мандата.

