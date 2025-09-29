В Евросоюзе вновь заговорили о высылке российских дипломатов

В Европейском союзе предложили провести массовую высылку российских дипломатов, чтобы «добиться паритета» с числом представителей ЕС в Москве. Об этом сообщает портал EUObserver со ссылкой на неназванного чиновника.

«Страны ЕС должны «добиться паритета», когда дело касается все еще большого количества российских дипломатов в городах ЕС по сравнению с малым количеством европейских посланников, которые остались в Москве», — говорится в тексте.

Как отмечается в материале, такое развитие событий приведет к массовой высылке граждан России из Европы.

До этого Reuters со ссылкой на источник в ЕС писал, что Европейская служба внешних связей (EEAS), отвечающая за взаимодействие Евросоюза с другими странами, предложила в рамках будущего 19-го пакета санкций обязать российских дипломатов, находящихся в долгосрочных командировках в странах ЕС, сообщать о каждом своем перемещении внутри союза.

