В МИД Украины резко ответили на предложение Венгрии отказаться от территорий

Спикер МИД Тихий отверг советы Венгрии по поводу территорий Украины
Украине не нужны советы от Венгрии по поводу территориального вопроса и суверенитета. Так на своей странице в соцсети Х спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил на предложение Будапешта обменять часть территории на мир.

«Венгрия может торговать своей землей или суверенитетом, если хочет. Украина не хочет, и советы не принимаются», — написал Тихий.

Накануне государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр предложил Украине отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование конфликта.

Мадьяр сравнил положение Украины с ситуацией в Венгрии в конце Первой мировой войны, когда у Будапешта было два варианта: «либо взяться за оружие, либо согласиться на условия мира, даже если это означало бы потерю двух третей территории страны».

Госсекретарь венгерского МИД отметил, что власти его страны в то время приняли единственное верное, хотя и тяжелое решение сохранить хотя бы треть территории Венгрии, и именно так, по его мнению, нужно поступить и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее в Совфеде назвали единственный вариант завершения конфликта для Украины.

