На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде назвали единственный вариант завершения конфликта для Украины

Сенатор Джабаров назвал капитуляцию единственным вариантом для Украины
true
true
true
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Единственным вариантом Украины для завершения конфликта является ее капитуляция. С таким заявлением в беседе с NEWS.ru выступил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что итогового документа о завершении противостояния Москвы и Киева может не быть.

Джабаров заявил, что Зеленский является «совершенно безответственным человеком», который не понимает ситуации и с которого нет спроса. По его словам, единственный выход для Украины – это «капитулировать перед Россией и принять ее условия, других вариантов нет».

До этого Владимир Зеленский отверг «корейский сценарий» завершения конфликта с Россией и заявил, что гарантии безопасности Киеву должны быть предоставлены до завершения боевых действий. По его словам, прекращения огня достаточно для того, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности. Киев не может «тратить время и ждать», когда будет четкий документ о завершении конфликта, указал президент.

Ранее в Госдуме ответили Зеленскому на слова про отсутствие документов об окончании СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами