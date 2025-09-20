В Совфеде назвали единственный вариант завершения конфликта для Украины

Единственным вариантом Украины для завершения конфликта является ее капитуляция. С таким заявлением в беседе с NEWS.ru выступил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что итогового документа о завершении противостояния Москвы и Киева может не быть.

Джабаров заявил, что Зеленский является «совершенно безответственным человеком», который не понимает ситуации и с которого нет спроса. По его словам, единственный выход для Украины – это «капитулировать перед Россией и принять ее условия, других вариантов нет».

До этого Владимир Зеленский отверг «корейский сценарий» завершения конфликта с Россией и заявил, что гарантии безопасности Киеву должны быть предоставлены до завершения боевых действий. По его словам, прекращения огня достаточно для того, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности. Киев не может «тратить время и ждать», когда будет четкий документ о завершении конфликта, указал президент.

Ранее в Госдуме ответили Зеленскому на слова про отсутствие документов об окончании СВО.