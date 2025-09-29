На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швеции началась дискуссия о создании собственного ядерного оружия

Times: в Швеции начали обсуждать возможность создания ядерного оружия
Elena Schweitzer/Shutterstock

В Швеции начались дебаты о возможности разработки собственного ядерного оружия. Об этом сообщает британское издание Times.

В материале говорится, что после серии недавних статей в шведских газетах в стране разгорелись дискуссии о том, следует ли Стокгольму предпринять новую попытку получить атомную бомбу — в одиночку или совместно со своими союзниками по Североатлантическому альянсу.

Несмотря на то, что идея о собственном ядерном оружии пока еще не получила практического воплощения, ее уже начали обсуждать в шведском политическом поле. По мнению ученых и экспертов, Швеция вряд ли имеет необходимую технологическую и ресурсную базу для самостоятельных разработок ядерного оружия. В стране работает шесть атомных электростанций, но они были построены свыше 40 лет назад.

По словам эксперта Мартина Голиафа, шведам многое необходимо разработать, включая всю инфраструктуру для производства необходимых для ядерного оружия материалов. Это потребует огромных инвестиций, поэтому найти необходимые ресурсы будет практически невозможно.

25 сентября военный эксперт Александр Степанов заявил, что НАТО перемещает ядерное оружие к границам России и готовится к наступлению, а не к разовым провокациям.

Ранее сообщалось, что Эстония готова разместить у себя британские самолеты с ядерным оружием.

