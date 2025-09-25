На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт заявил о накоплении ядерных сил НАТО у российских границ

Эксперт Степанов: у границ России идет накопление ядерных сил НАТО
true
true
true
close
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

НАТО перемещает ядерное оружие к границам России и готовится к наступлению, а не к разовым провокациям. Такое мнение в интервью ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он пояснил, что об этом свидетельствует создание условий для хранения и размещения арсеналов ядерного оружия у границ России в Финляндии и Польше, а также увеличение и отработка тактических приемов применения носителей оружия массового поражения, в частности, воздушного компонента.

Степанов считает, что на начальном этапе возможна передислокация арсеналов термоядерных бомб B61 к границам РФ, которые в настоящее время находятся на территории Бельгии и Нидерландов.

Эксперт предположил, что такие действия могут быть инициированы Вашингтоном, который стремится оказать давление на Москву и публично поддерживает «линию на эскалацию и военно-политическое и военно-техническое давление у наших границ».

«Сейчас это воспринимается НАТО в качестве эффективного инструмента сдерживания России», — пояснил Степанов.

До этого глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что страны Европы готовятся скрытно разместить авиацию и средства противовоздушной обороны на границе с Россией. По его словам, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции.

Ранее Reuters писал, что НАТО может ответить России «военными мерами» из-за БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами