Эксперт заявил о накоплении ядерных сил НАТО у российских границ

НАТО перемещает ядерное оружие к границам России и готовится к наступлению, а не к разовым провокациям. Такое мнение в интервью ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он пояснил, что об этом свидетельствует создание условий для хранения и размещения арсеналов ядерного оружия у границ России в Финляндии и Польше, а также увеличение и отработка тактических приемов применения носителей оружия массового поражения, в частности, воздушного компонента.

Степанов считает, что на начальном этапе возможна передислокация арсеналов термоядерных бомб B61 к границам РФ, которые в настоящее время находятся на территории Бельгии и Нидерландов.

Эксперт предположил, что такие действия могут быть инициированы Вашингтоном, который стремится оказать давление на Москву и публично поддерживает «линию на эскалацию и военно-политическое и военно-техническое давление у наших границ».

«Сейчас это воспринимается НАТО в качестве эффективного инструмента сдерживания России», — пояснил Степанов.

До этого глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что страны Европы готовятся скрытно разместить авиацию и средства противовоздушной обороны на границе с Россией. По его словам, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции.

Ранее Reuters писал, что НАТО может ответить России «военными мерами» из-за БПЛА.