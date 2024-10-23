Тайвань предупредил Китай, что блокада острова приведет к войне

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что реальная блокада острова со стороны Китая станет актом войны и будет иметь далеко идущие последствия для международной торговли. Как пишет CNN, такое заявление глава военного ведомства сделал на фоне учений КНР.

«Если вы действительно хотите осуществить так называемую блокаду, которая, согласно международному праву, заключается в том, чтобы запретить всем самолетам и судам заходить в этот район, то, согласно резолюциям Организации Объединенных Наций, это рассматривается как форма войны», — заявил Веллингтон Ку.

Он предупредил, что блокада острова будет иметь последствия за пределами Тайваня, а международное сообщество не может просто «сидеть и наблюдать».

14 октября официальный представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии заявил, что Китай начал учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня. При этом армия Тайваня развернула пусковые установки противокорабельных ракет в порту Хуалянь на фоне проведения армией Китая военных учений у острова.

До этого агентство Bloomberg писало, что учения китайской армии и флота у Тайваня направлены на то, чтобы измотать небольшие военные силы острова.

Ранее Китай предупредил об угрозе уничтожения Тайваня в случае эскалации.