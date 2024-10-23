Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тайвань предупредил Китай, что блокада острова приведет к войне

Глава МО Тайваня Ку: реальная блокада острова со стороны Китая приведет к войне

close
Chiang Ying-ying/AP

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что реальная блокада острова со стороны Китая станет актом войны и будет иметь далеко идущие последствия для международной торговли. Как пишет CNN, такое заявление глава военного ведомства сделал на фоне учений КНР.

«Если вы действительно хотите осуществить так называемую блокаду, которая, согласно международному праву, заключается в том, чтобы запретить всем самолетам и судам заходить в этот район, то, согласно резолюциям Организации Объединенных Наций, это рассматривается как форма войны», — заявил Веллингтон Ку.

Он предупредил, что блокада острова будет иметь последствия за пределами Тайваня, а международное сообщество не может просто «сидеть и наблюдать».

14 октября официальный представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии заявил, что Китай начал учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня. При этом армия Тайваня развернула пусковые установки противокорабельных ракет в порту Хуалянь на фоне проведения армией Китая военных учений у острова.

До этого агентство Bloomberg писало, что учения китайской армии и флота у Тайваня направлены на то, чтобы измотать небольшие военные силы острова.

Ранее Китай предупредил об угрозе уничтожения Тайваня в случае эскалации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами