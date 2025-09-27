На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более десяти стран вошли в коалицию для финансирования Палестинской администрации

Двенадцать стран вошли в коалицию для стабилизации финансов Палестины
Alessandro Bremec/NurPhoto/Reuters

Двенадцать стран объявили о создании коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Испании.

Испания, Франция, Швейцария, Бельгия, Дания, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения и Великобритания объявили о создании чрезвычайной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации.

Отмечается, что многие из стран коалиции уже внесли финансовый вклад и пообещали палестинской администрации постоянную поддержку.

В сентябре несколько стран признали государственность Палестины. Это сделали Португалия, Канада, Австралия, Великобритания, а также Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании независимости Палестины на трибуне Организации Объединенных Наций.

Ранее в Британии заявили, что конгрессмены США потребуют от Трампа признать Палестину.

