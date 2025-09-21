На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США не пригласили на конференцию по демократии в рамках Генассамблеи ООН

CNN Brasil: Бразилия не допустила США на форум по демократии в рамках ГА ООН
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бразилия не допустила США до участия во втором форуме «В защиту демократии и против экстремизма», который пройдет в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Мероприятие запланировано на 24 сентября. Ожидается, что в нем примут участие представители около 30 государств. Встречу организуют президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совместно с лидерами Испании Педро Санчесом, Уругвая Яманду Орси, Чили Габриэлем Боричем и Колумбии Густаво Петро.

«На фоне американских санкций Бразилия исключила США из второго форума «В защиту демократии и против экстремизма», — говорится в материале.

Из него следует, что решение было принято из-за политики американского лидера Дональда Трампа. Речь идет о его попытках поставить под сомнение демократию в Бразилии, а также нападках на ее избирательную и судебную системы.

30 июля министерство финансов США ввело санкции против судьи Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, который ведет рассмотрение дела бывшего президента республики Жаира Болсонару, обвиняемого в попытке государственного переворота. Как писало агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства, ди Мораис попал под ограничения за то, что «использовал свое положение, чтобы давать разрешения на незаконные досудебные задержания и чтобы подавлять свободу слова».

Ранее российский дипломат рассказал, какой вопрос станет главной темой обсуждения на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

