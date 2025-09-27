На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдеп аннулировал визу президента Колумбии во время визита в США

Госдеп США аннулировал визу лидера Колумбии Петро за подстрекательство к насилию
Fernando Vergara/AP

Государственный департамент США сообщил об аннулировании визы президента Колумбии Густаво Петро в связи с его якобы призывами к насилию в ходе публичного выступления на улице Нью-Йорка. Об этом написала пресс-служба ведомства в соцсети X.

По данным госдепа, в пятницу, 26 сентября, колумбийский лидер вышел на улицу Нью-Йорка, где он призывал американских солдат не подчиняться приказам властей, а также якобы подстрекал к применению насилия.

«Мы аннулируем визу Петро из-за его безрассудных и подстрекательских действий», — говорится в публикации.

США и Колумбия являются союзниками, но их отношения охладились с тех пор, как к власти пришел президент США Дональд Трамп. В настоящее время Вашингтон проводит операцию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне, нацеленную на Венесуэлу, соседа Колумбии, которую он обвиняет в руководстве картелем.

24 сентября президент Колумбии призвал возбудить уголовное дело в отношении американских чиновников и президента. Об этом он заявил во время своего выступления на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сообщалось, что Петро обвинил Трампа в том, что тот отдал приказ наносить удары по судам в Карибском море, где находились «молодые люди, которые просто хотели убежать от бедности».

Ранее в Колумбии заявили об отказе от приобретения американского оружия.

