На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Колумбии призвал возбудить уголовное дело против Трампа

Лидер Колумбии Петро призвал возбудить дело на Трампа за атаки в Карибском море
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро призвал возбудить уголовное дело в отношении американских чиновников и президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил во время своего выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Le Figaro.

Как отмечает издание, колумбийский лидер обвинил Трампа в том, что тот отдал приказ наносить удары по судам в Карибском море, где находились «молодые люди, которые просто хотели убежать от бедности».

«Если даже у них был незаконный груз, но они не были наркоторговцами — это были простые бедные молодые люди из Латинской Америки, у которых нет другого выбора», — пояснил Петро.

США и Колумбия являются союзниками, но их отношения охладились с тех пор, как к власти пришел Дональд Трамп.

В настоящее время Вашингтон проводит операцию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне, нацеленную на Венесуэлу, соседа Колумбии, которую он обвиняет в руководстве картелем.

В сентябре США неоднократно использовали свои ракеты для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По данным правительства США, на одной из лодок было поражено 17 человек.

Ранее президент Бразилии раскритиковал военное присутствие США в Карибском море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами