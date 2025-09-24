Президент Колумбии призвал возбудить уголовное дело против Трампа

Президент Колумбии Густаво Петро призвал возбудить уголовное дело в отношении американских чиновников и президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил во время своего выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Le Figaro.

Как отмечает издание, колумбийский лидер обвинил Трампа в том, что тот отдал приказ наносить удары по судам в Карибском море, где находились «молодые люди, которые просто хотели убежать от бедности».

«Если даже у них был незаконный груз, но они не были наркоторговцами — это были простые бедные молодые люди из Латинской Америки, у которых нет другого выбора», — пояснил Петро.

США и Колумбия являются союзниками, но их отношения охладились с тех пор, как к власти пришел Дональд Трамп.

В настоящее время Вашингтон проводит операцию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне, нацеленную на Венесуэлу, соседа Колумбии, которую он обвиняет в руководстве картелем.

В сентябре США неоднократно использовали свои ракеты для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По данным правительства США, на одной из лодок было поражено 17 человек.

Ранее президент Бразилии раскритиковал военное присутствие США в Карибском море.