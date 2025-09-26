Украинский лидер Владимир Зеленский тянет Европейский союз (ЕС) и Великобританию на дно, продолжая выпрашивать на оружие деньги, которых ни у кого нет. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что Зеленский хочет начать новое контрнаступление на фронте. Но, учитывая текущую ситуацию на поле боя, такие планы выглядят безумными.

«У Европы нет денег, у Украины — солдат, у США — бесплатного оружия, впрочем, и за большие деньги его достать трудно», — отметил Медведчук.

По его словам, украинский лидер после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «разогнался на большую войну». Однако у Киева нет средств на ведение такого вооруженного конфликта.

«В Европе их (денег — «Газета.Ru») тоже нет, поэтому нелегитимный потянет в яму еще и ЕС с Британией», — подчеркнул председатель совета «Другой Украины».

Он добавил, что продолжение боевых действий приведет только к еще большему разрушению Украины. При этом Медведчук выразил уверенность, что после провального контрнаступления Киев и его европейские партнеры «станут сговорчивее» и согласятся заключить мир на более невыгодных условиях по сравнению с теми, что предлагаются сейчас.

Ранее российский генерал-лейтенант предупредил, что РФ ответит при попытке нового наступления украинских войск.