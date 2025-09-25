В России прокомментировали данные о новом наступлении ВСУ

ВС России дадут серьезный ответ на попытку нового контрнаступления ВСУ. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев, передает aif.ru.

«У Украины сейчас нет возможности перейти в наступление. Но мы должны быть на высоте, чтобы этого не произошло и они не помышляли даже. Мы должны отвечать продвижением войск и применять серьезную технику», — подчеркнул он.

До этого газета WSJ писала, что окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о «планируемом наступлении» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое «потребует поддержки в виде разведывательной информации» со стороны Соединенных Штатов.

Накануне Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом американский лидер отметил, что Украина при поддержке Европейского союза «сможет вернуть всю изначальную территорию».

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.